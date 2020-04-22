Elazığ'da, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler ELAZIĞ'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni koronavirüs tedbirleri alındı.

ELAZIĞ'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Buna göre, 20.00- 06.00 saatlerinde kamuya açık yerlerde dolaşmak yasaklanırken, bazı iş yerleri de her gün saat 20.00'de kapatılacak.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüsle mücadelede yeni tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Cuma gününden itibaren uygulanacak tedbirler kapsamında, 20.00- 06.00 saatlerinde kamuya açık yerlerde dolaşmak yasaklandı.

Alınan yeni tedbirlere ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde, 24 Nisan 2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren temel gıda, temel sağlık malzemeleri satan yerler, akaryakıt istasyonları, konaklama alanları ve eczaneler dışında kalan ticari satış yapan işletme ve alanlarının her gün saat 20.00 itibariyle kapanmasına, saat 20.00-06.00 saatleri arasında park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık alanlarda dolaşmanın veya bulunmanın yasaklanmasına, Ramazan ayı boyunca fırın gibi yerlerden pide, ekmek ürünlerin vatandaşa açıktan satışlarının saat 18.00- 20.00 arası yasaklanmasına, bu saatler arası ilgili işletmeler tarafından evlere servis yapılmasına müsaade edilmesine, bu saatler dışında bu tür üretim yapan yerlerin önünde vatandaşın sosyal mesafeye uymasını sağlayacak fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi."

Kaynak: DHA