Elazığ'da koronavirüs denetimi Elazığ'da koronavirüs denetimiELAZIĞ'da, Vali Erkayı Yırık'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine ilişkin kapsamlı denetimi yapıldı.

Elazığ'da koronavirüs denetimi

ELAZIĞ'da, Vali Erkayı Yırık'ın katılımıyla koronavirüs tedbirlerine ilişkin kapsamlı denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ildeki valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Elazığ'da da denetimler yapılmaya başladı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın katılımıyla tarihi Kapalıçarşı ve Belediye Çarşısı'nda denetimler yapıldı. Denetimde vatandaşların maske kullanması, hijyene dikkat etmesi ve sosyal mesafeye uyması hatırlatılırken bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada son haftalarda vakaların artması ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile bir genelge gönderdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu genelgede her zaman ifade edildiği gibi başta temizlik, maske ve fiziksel mesafeye riayet etmenin bu hastalıkla başa çıkmanın en önemli 3 unsurları olduğu ifade edildi. Yine genelgedeki ifade ile tüm vilayetlerimizde bu andan itibaren salgın denetim merkezleri ile birlikte filyasyon çalışmaları takip kurumları teşkil edilerek tüm ilgili kurumlardan iş yerlerimizin, esnaflarımızın, kendi iş alanları ile ilgili uzmanlardan oluşan ekipten oluşan bir denetim ekibinin sahada olması ifade edildi. İnsanların yoğun olabildiği ve kovid riskinin, bulaş riskinin fazla olabileceği tüm yerlerde denetim ekiplerimiz her gün her saat denetim işlemini, faaliyetini devam ettirecek. Bu duyarlılıkla İnşallah ülkemizde artan vakaların artmamasını, bulaş riskinin daha da azalmasını, inşallah çok da fazla uzun olmayan sürede bu musibetin ülkemizden başta olmak üzere tüm dünyadan artık bertaraf edilmesini arzu ediyoruz."

Kaynak: DHA