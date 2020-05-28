Elazığ'da Korona'yı yenen 60'ıncı hasta böyle uğurlandı - Elazığ'da Korona'yı yenen 60'ıncı hasta böyle uğurlandı Elazığ'da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan 56 yaşındaki hasta,sevgiyi anlatan şarkı eşliğinde taburcu edildi.

- Elazığ'da Korona'yı yenen 60'ıncı hasta böyle uğurlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan 56 yaşındaki hasta,sevgiyi anlatan şarkı eşliğinde taburcu edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüyle mücadele de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan ve taburcu olan sayı bugün itibariyle 60'a ulaştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 60'ıncı hasta Ethem Selçuk sağlıkçılar tarafından sevgiyi anlatan "Olmaz olsun cüzdanım da milyonlar kalbimde sevgin olukça " şarkısı ile uğurlandı.

Kaynak: İHA