Elazığ'da Korona virüs tedbiri, bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı
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Karakoçan, Elazığ, Güncel

Elazığ'da Korona virüs tedbiri, bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Elazığ'da Valilik kararıyla bir mahallenin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.

05.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 01:27
Elazığ'da Korona virüs tedbiri, bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Elazığ'da Valilik kararıyla bir mahallenin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı. Mahallenin bağlı olduğu Karakoçan ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da alınan önlemler artırılmaya devam ediyor. Kentte Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesinde korona virüs görülmesiyle mahallenin karantinaya

alınmasının ardından yeni önlemler alındı. Valilik kararıyla alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada: "Karakoçan ilçesine, zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamının yetkili kalınmasına karar kılındı"denildi.

İlçede ikamet eden, il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uyması istenilen açıklamada,İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Karakoçan Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ilçe Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesi veya idari izinli sayılması istendi.

Öteyandan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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