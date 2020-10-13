Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı

13.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:03
Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı korna sesi ve iş makinesi desteği ile gerçekleştirildi.

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 4 katlı bir binanın kontrollü yıkımı korna sesi ve iş makinesi desteği ile gerçekleştirildi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkım kararı verilen 15 bin 200 konutun yıkılması için başlatılan çalışmalar birçok noktada sürüyor. Kent merkezi dahil birçok mahallede devam eden yıkımlar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde gerçekleşiyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın da kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin müdahalesinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına iş makinesinin darbelerinin ardından korna sesiyle destek verildi. Korna sesiyle birlikte ses dalgalarının etkisiyle 4 katlı bina yıkıldı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Öte yandan şehir genelinde yıkım çalışmalarının, ağır hasarlı binalar bitene kadar aralıksız olarak süreceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı
Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı
Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı
Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı
Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Vladimir Putin Erkan Kandemir
Magazin Ercan Kesal Yasmin Erbil Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Gökhan Töre Malcolm Thomas Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Milli İzmir Alkol Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 'korna' sesi ile 4 katlı bina yıkıldı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 10:14:11. #1.15#
title