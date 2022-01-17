Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Haberler
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Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi Elazığ'da sabaha karşı beş katlı binanın çatı katında çıkan ve birleşik dört çatıya daha sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da sabaha karşı beş katlı binanın çatı katında çıkan ve birleşik dört çatıya daha sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Alevler nedeni ile gece gündüze dönerken yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 05.50 sıralarında merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler birleşik konumdaki 4 apartmanının çatısına sıçradı. Bina sakinleri ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı müdahale ile çatı yangını dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken blokların çatısında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Elazığ, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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