Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil alt yola devrildi: 3 yaralı ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyeri aşıp alt yola devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyeri aşıp alt yola devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesindeki üst geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 LT 751 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyeri aşıp, alt yola devrildi. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA