Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek durabildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.A. idaresindeki 06 BN 7955 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çaptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirdi: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay

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