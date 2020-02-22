Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

22.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:01

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 5 farklı noktada başlatılan konteyner kent kurulumu devam ediyor.

Elazığ'da, 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan hasar tespit çalışmaları sona ererken, depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici olarak barınmalarını sağlamak amacıyla kentin farklı noktalarında yapımına başlanan konteyner kent çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın Aşağıdemirtaş, Doğukent, Hankendi ve Kırklar mahalleleri ile Sivrice ilçesinde kurulacak olan 4 bin 790 konteyner, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Her biri 21 metrekare olan konteynerler, kalıcı konutlar inşa edilene kadar depremzedelerin hizmetinde olacak. Konteynerlerin kurulumunun kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA