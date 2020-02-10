Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

10.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:58

Elazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı çalışma yürütüyor.

Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisindeki konteyner kentler oluşturuluyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle iki katlı konteyner kuruluyor.

Kaynak: AA