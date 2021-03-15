Elazığ'da kombi hırsızlığına 2 tutuklama
Elazığ'da kombi hırsızlığına 2 tutuklamaELAZIĞ'da jandarma ekiplerince kombi hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da kombi hırsızlığına 2 tutuklama
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince kombi hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde evlerden kombi hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir apartmanda 10 kombiyi çalan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı