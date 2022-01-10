Elazığ'da kombi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da kombi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Elazığ'da kombi çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir evden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir evden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir ikametin çatı katından kombi çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip ve inceleme sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 28 suç kaydı bulunan A.B. (22), adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen kombi sahibine teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title