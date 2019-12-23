Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada kokainle yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:40
Elazığ'da kokainle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada kokainle yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüphelinin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram kokain ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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