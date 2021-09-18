Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı - Haberler
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Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

Elazığ'da Türk Kızılay gönüllüleri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde şehirde bazı noktalarda temizlik çalışması yaptı.

Elazığ'da Türk Kızılay gönüllüleri, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde şehirde bazı noktalarda temizlik çalışması yaptı.

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla tarihi Harput Mahallesinde bir araya gelen Türk Kızılay Elazığ Şubesi bünyesindeki gönüllüler, ambalaj, kağıt, poşet, cam şişe, naylon, izmarit gibi çöpleri topladı.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, daha temiz bir Elazığ için bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gönüllülerimizle ilimiz merkezde, Harput'ta Ulu Camii etrafında ve piknik alanlarında, 15 Temmuz Polis Şehitliği çevresinde ve piknik alanlarında çevre temizliği yaptık. Amacımız çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturarak bu konuda herkesin çevresini tutmasını sağlamak. Bu bilinçle hareket edebilirsek ve çevremizi temiz tutabilirsek tertemiz ve daha yaşanabilir bir dünya oluşmasına katkı sağlamış oluruz."

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da Kızılay gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı - Haberler
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