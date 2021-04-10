Elazığ'da kısıtlama sessizliği

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlaması uygulanan kentler arasında yer alan Elazığ'da, cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlaması uygulanan kentler arasında yer alan Elazığ'da, cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' 58 kent arasında yer alan Elazığ'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında, cadde ve sokaklara çıkan olmadığı gözlenirken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ