Elazığ'da kısıtlama sessizliği
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Elazığ'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Elazığ'da kısıtlama sessizliği Koronavirüs (Covid-19) risk tablosunda 58 il ile birlikte kırmızı kategoride yer alan Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

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Elazığ'da kısıtlama sessizliği

ELAZIĞ - Koronavirüs (Covid-19) risk tablosunda 58 il ile birlikte kırmızı kategoride yer alan Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli 58 il arasında olan kentte dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Devam eden sokak kısıtlamasının sabahın da da cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında kısıtlama ile ilgili kontrol noktaları kurarak uygulamaya geçti.Araçları ve yayaları tek tek durduran ekipler, gerekli kontrolleri yapmaya başladı.

Şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin Pazartesi sabahına kadar devam edeceği aktarıldı.

Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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