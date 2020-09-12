Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki kadını jandarma buldu
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Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki kadını jandarma buldu

Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki alzaymırlı kadın, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki kadını jandarma buldu
12.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:30

Elazığ'da kırsalda kaybolan 87 yaşındaki alzaymırlı kadın, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavakpınar köyünde oturan alzaymır hastası Naile Boydak'dan sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, iz takip köpeği ve drone ile köy kırsalında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Boydak, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bitkin halde bulundu.

Boydak, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolün ardından jandarma ekiplerince yakınlarına teslim edildi.

Mutluluk gözyaşı döken Boydak'ın yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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