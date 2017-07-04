Elazığ'da, "Kiraz Hasat Şenliği" yapıldı.



Vali Çetin Oktay Kaldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Harput Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, Elazığ'ın 4 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.



İlde bugüne kadar önemli çalışmalar yapıldığını, bundan sonra da büyük projelerin gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Kaldırım, şunları kaydetti:



"Bundan sonra bol bol ayağımız tozlanacak, sahada olacağız. Vatandaşımızı, çiftçimizi dinleyeceğiz, onlarla beraber olacağız. Kalkınmada yerel değerler çok önemlidir. İlimizde alabalık üretiminde birinci sırada, kümes hayvancılığı da gelişiyor. Bunun yanında kentimizde badem, üzüm, kayısı üretimimiz var. Biz bu ürünlerimizi çeşitlendirip, ürün kalitesini artırmamız lazım. 9 bin 313 kilometre kare bir alanımız var. Bunun yüzde 30'u tarım alanıdır."



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ise, "İlimizde ortalama 3 bin 500 ton kiraz üretimini gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimiz, kiraz çeşit ve üretimi ile tanışarak üretim potansiyelini daha da ileriye taşıyacağız." diyde konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Kaldırım ve beraberindeki müdürler, kiraz tarlasını gezip kiraz toplayıp çalışanlarla sohbet etti.



Programda İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, hasat duası okudu.