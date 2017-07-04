Elazığ'da, 'Kiraz Hasat Şenliği' programı düzenlendi.



Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 'Kiraz Hasat Şenliği' yapıldı. Harput Mahallesinde düzenlenen şenlikle birlikte kentte yıllık ortalama 3 bin 500 ton üretimi yapılan kirazın hasadı başladı.



Bölgede kirazın önemli bir üretim haline geldiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Kirazın yanında ilimizde alabalık üretiminde birinci sıradayız. İlimizde kümes hayvancılığı da gelişiyor. Bunun yanında kentimizde badem, üzüm, kayısı üretimimiz var. Biz bu ürünlerimizi çeşitlendirip, ürün kalitesini artırmamız lazım. 9 bin 313 kilometre kare bir alanımız var. Bunun yüzde 30'u tarım alanıdır" dedi.



Harput'un kirazın en iyi yetiştiği topraklardan biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Elazığ'da her ne kadar madencilik, su ürünleri çok ileri düzeydeyse aynı zamanda hayvancılık ve tarım ürünleri de ileri düzeydedir. Kayısı, üzüm, şeftali ve bununla birlikte kiraz ile vişne Elazığ'ın simgesi olan ürünlerdendir. Kiraz hasadını açtık. Ancak tarlalarımızda ürünlerin gerçek manada bir gelire dönüşmesini istiyorsak onu ileri ürün haline getirmemiz lazım" diye kaydetti.



Elazığ'ın 7 bin dekar civarında kiraz ekim alanı olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, "İlimizde ortalama 3 bin 500 ton kiraz üretimini gerçekleştiriyoruz. İlimizde, yeni üreticilerimiz, kiraz çeşit ve üretimi ile tanışarak üretim potansiyelini daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Harput Mahallesinde düzenlenen programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ