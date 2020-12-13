Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
13.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:13
Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 olayla ilgili "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından aranan 27 yaşındaki M.Ç'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçeye bağlı Bekçitepe köyü mevkisinde kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı