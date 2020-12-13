Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:13

Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Elazığ'da kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 olayla ilgili "kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından aranan 27 yaşındaki M.Ç'nin Sivrice ilçesindeki ailesinin yanına gideceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, ilçeye bağlı Bekçitepe köyü mevkisinde kesinleşmiş 70 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kesinleşmiş 70 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:13:55. #1.15#
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