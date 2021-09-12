Elazığ'da kerpiç evinin eklentisinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kerpiç evinin eklentisinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ç'nin kerpiç evinin eklentisinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde ve eklentisinde yaptıkları aramada 129 kök Hint keneviri ile 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.