Elazığ'da kerpiç evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi öldü
Haberler » Güncel » Elazığ'da kerpiç evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi öldü - Haber

Elazığ'da kerpiç evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi öldü

Elazığ'da kerpiç bir evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

03.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:42
Elazığ'da kerpiç evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi öldü

'da kerpiç bir evin yüksek girişinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, (42), 'nde halasına ait iki katlı kerpiç evden eşya çıkarmaya çalıştığı sırada, evin merdivenle çıkılan giriş bölümü çöktü.

Olayda ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler