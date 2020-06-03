Elazığ'da kent merkezinde galericilik yapanlara uyarı
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Elazığ'da kent merkezinde galericilik yapanlara uyarı

Elazığ Belediyesi tarafından şehir merkezinde galericilik faaliyeti yapan firmalar uyarıldı.

Elazığ'da kent merkezinde galericilik yapanlara uyarı
03.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:26

Elazığ Belediyesi tarafından şehir merkezinde galericilik faaliyeti yapan firmalar uyarıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir dışına taşınma zorunluluğu bulunan ancak farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunan ikinci el oto galerilerine yönelik uyarıların ardından bugün itibariyle yasal müeyyideler çerçevesinde cezai işlem uygulamaya yönelik denetimlere başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehir içi trafiğin rahatlaması ve düzenlenmesi noktasında ilgili genelge çerçevesinde galerici esnafımız Güney Çevre Yolu üzerinde bulunun Oto Galericiler Sitesinde hizmet vermektedir. Ancak bazı firmalar farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunmaktadır. Şehir merkezinde başka işler adı altında ruhsat alarak faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerine yönelik Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler yapılarak, uyarıda bulunulmuştur. 3 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlatılan denetimlerle farklı isimler altında şehir merkezinde faaliyette bulunan firmalara yönelik yasal müeyyideler doğrultusunda cezai işlem uygulanarak, mühürleme işlemi yapılacaktır"denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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