Elazığ'da kenevir eken şüpheli yakalandı
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Elazığ'da kenevir eken şüpheli yakalandı

Elazığ'da kenevir eken şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekimi yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında şüpheli A.A.S.'nin yazlık evinin bahçesine yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda evin bahçesinde 53 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti,Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kenevir eken şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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