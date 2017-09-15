Elazığ'da Kedi Kurtarma Operasyonu

Elazığ'da ağacın tepesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin girişimi ile kurtarıldı.



Merkez Sürsürü Mahallesi Uryan Baba Sokak'ta çam ağacının tepesine çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4-5 saat ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini açarak kediyi kurtarmak için operasyona başladı. İtfaiye aracının sepetinde yukarı çıkan itfaiye eri, kediyi almak istedi. Bu sırada kedi korkup, bir süre daldan dala gezip ağaçtan inmeyi başardı.



Aşağı inen kedi, kısa sürede gözden kayboldu. - ELAZIĞ