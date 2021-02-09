Elazığ'da kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

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Elazığ'da Genç Kızılay gönüllülerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hayata geçirdiği projeyle hayırseverlerin pişirdiği sıcak aş, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına kadar götürülüyor.

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllülerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hayata geçirdiği projeyle hayırseverlerin pişirdiği sıcak aş, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına kadar götürülüyor.

Kızılay gönüllüleri Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan salgın nedeniyle yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sunmak için "Hane Dostum Projesi"ni başlattı.

Salgın tedbirleri kapsamında kısıtlamanın uygulandığı hafta sonları projeye gönüllü destek veren hayırsever ailelerin evlerinde pişirdiği sıcak yemekleri paketleyerek teslim alan Kızılay gönüllüleri, önceden belirlenen engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evinin yolunu tutuyor.

Kapı kapı dolaşan ekipler, ihtiyacı olan vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek, tatlı ve salata ulaştırıyor.

"Veren el ile alan eli buluşturuyoruz"

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, AA muhabirine, Kızılay gönüllüleri ile yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında hayırsever ailelerin yemekleri evlerinde hazırladığını dile getiren Bozkurt, "Proje kapsamında bugün Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan aileler yemek yaptı. Sonra bizi davet ettiler. Gönüllüler ile yapılan yemekleri teslim aldık. Veren el ile alan eli buluşturuyor, pişirilen yemekleri paketleyip ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Bozkurt, bu zorlu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için çaba gösterdiklerini dile getirerek, "Devletimiz bu sıkıntılı günlerde en güzel şekilde desteklerini sürdürüyor. Komşunun komşuya destek olması, birbirlerini sahiplenmesi için de bu projeyi başlattık. Proje ile hem komşular birbirine destek oluyor hem de mahalle içi dayanışma artıyor. Destekleri için Elazığ halkına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hafta sonları yürüttükleri çalışma ile evlerinde yemek pişiremeyecek durumda olan engelli, yaşlı ve dezavantajlı ailelerin yüzünü güldürdüklerini anlatan Bozkurt, "Her hafta sonu 100 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Genç gönüllülerden Elif Nisa Bal ise herkesin bu tür iyilik hareketlerinde bulunması gerektiğini belirterek, "İyilik yapıyor, bunu yaparken de çok mutlu oluyoruz. Bize destek olan ailelerimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"Bu zor günler el birliğiyle atlatılabilir"

Projeye yemek yaparak destek sunan hayırsever vatandaşlardan Ayşe Nacar da projeyi duyduğunu, katkı sunmak istediğini belirtti.

"Devletimiz sağ olsun elinden geleni yapıyor, biz de halk olarak çorbada tuzumuz olsun istedik." diyen Nacar, bu zorlu günlerin el birliğiyle atlatılabileceğini aktardı.

Evine yemek ulaştırılan vatandaşlardan Güzel Kuluk ise zor günlerinde Kızılayın hep yanlarında olduğunu dile getirerek, emeği olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk