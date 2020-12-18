Elazığ'da kayıp yaşlı adam bulundu

ELAZIĞ'da, dün sabah evden çıktıktan sonra kaybolan Adil Gündoğdu (72) sabah saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkeze bağlı Yemişlik köyünde yaşayan 4 çocuk babası Adil Gündoğdu, dün sabah Elazığ'a gelerek kuaförlük yapan oğlu Engin Gündoğdu'ya tıraş oldu. Oğlunun yanından 'köye gidiyorum' diyerek ayrılan Gündoğdu'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Başlatılan arama çalışmasında Gündoğdu, bugün sabah saatlerinde köye 15 kilometre uzaklıkta Kuyulu köyü civarında bir vatandaş tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ