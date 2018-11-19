Elazığ'da Kayıp İnekler Uçangözle Bulundu

Elazığ'da, kayıp inekler jandarmanın havadan uçangözle yaptığı arama sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hal köyünde 10 simental cinsi ineğini otlamaları için köy yakınlarında başıboş meraya salan Fethi Gürbüz, bir süre sonra hayvanlarının kaybolduğunu fark etti.

Hayvanlarını kendi çabasıyla bulamayan Gürbüz, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Yapılan incelemede hayvanların çalındığına ilişkin bir bulgu elde edemeyen ekipler, ineklerin başıboş köyden uzaklaşmış olabileceği ihtimaline karşı 15 kişilik ekiple çevrede arama yaptı.

Aramada havadan görüntü desteği sağlamak için uçangöz de kullanan ekipler, iki gün devam eden aramanın sonunda hayvanları köyden 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bularak sahibine teslim etti.