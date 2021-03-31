Elazığ'da kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor
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Elazığ'da kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da kayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor

Elazığ'da üniversite öğrencisi Harun Yiğit'den (20) 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Elazığ'da üniversite öğrencisi Harun Yiğit'den (20) 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Kaptanı Derya sokakta yaşayan üniversite öğrencisi Harun Yiğit(20),Pazartesi günü öğle saatlerin de evinden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyen Yiğit'i merak eden ailesi ulaşmaya çalıştı. Cep telefonunu da ev de bırakan Yiğit'e ulaşamayan ailesi kendi imkanları ile aramalar yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine durum polise de bildirildi. Gencin bulunması için ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi.

Pazartesi gününden itibaren Harun'dan haber alamadıklarını belirten enişte Abdulselam Yıldırım," O gün cep telefonunu da evde bırakıyor. Sadece cüzdanını alıyor. O günden itibaren bir daha haber alınamadı. Ailesi ile bir problemi yoktu. Biz aramalarımıza devam ediyoruz. Durumu polis ekiplerine de bildirdik. İnşallah en kısa zamanda bulunur"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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