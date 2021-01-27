Elazığ'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 3 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
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Elazığ'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 3 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

27.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:57
Elazığ'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 3 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

Elazığ'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 3 yaşındaki çocuğa jandarma ekipleri ulaştı.

Elazığ'da kaybolan ve soğuktan etkilenen 3 yaşındaki çocuğa jandarma ekipleri ulaştı.

Merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde kendilerinden habersiz evden çıkan Ömer Asaf Uçar'ı bulamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birkaç saat süren çalışma sonucu Uçar'ı evinden 2 kilometre uzakta bitkin ve soğuktan etkilenmiş halde buldu.

Devriye aracına alınarak bir süre ısınması sağlanan Uçar, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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