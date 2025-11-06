Elazığ'da Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun bulunması için ekipleri, ormanlık ve dere yataklarında arama çalışması başlattı.

Olay, merkeze bağlı Gümüşkavak Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen dün öğlen kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Bunun üzerine aile ve mahalle sakinleri Bilen'i aramaya çıktı. Çocuğun bulunmaması üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha öncede bir kaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı bölgede özellikle sulama kanalının olduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kaybolan şahsın bulunması için hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ