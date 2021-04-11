Elazığ'da kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Elazığ'da kaybolan 3 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Beyyurdu köyünde hayvancılık yapan Ahmet Akalın, ahırdaki küçükbaş hayvanlarından 3'ünün eksik olduğunu fark etti.
Akalın, köy çevresinde yaptığı aramaya rağmen hayvanlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu kaybolan küçükbaşları köyden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda buldu.
Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutluluk yaşayan Akalın, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen