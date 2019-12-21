Elazığ'da kaybolan koyunları jandarma buldu
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Elazığ'da kaybolan koyunları jandarma buldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde siste kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

21.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:28
Elazığ'da kaybolan koyunları jandarma buldu

'ın ilçesinde siste kaybolan koyunlar ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ağın ilçesine bağlı Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezrasında Duran Demir'e ait koyunlar etkili olan sis dolayısı ile kayboldu.

Demir, koyunları bulamayınca durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Ekiplerin 9 saatlik süren çalışması sonucu hayvanlar köyün 5 kilometre ilerisinde dere kenarında buldu.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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