Elazığ'da kaybolan kişi aranıyor Elazığ'da, kayıp 74 yaşındaki Alaattin Karaman'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da, kayıp 74 yaşındaki Alaattin Karaman'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kırklar Mahallesi Halvet Sokak'ta ikamet eden Karaman, dün sabah evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polis merkezine iletti.

Oğlu Kadir Karaman gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde babasında unutkanlığın arttığını ifade ederek, "Babamın geçmişte az da olsa bir unutkanlık hikayesi vardı ancak son günlerde bu durumu çok artmıştı. Babamın bulunması için polis arama çalışması başlattı. İnşallah başına bir iş gelmez de bir an önce bulunur." dedi.

Karaman, babasını görenlerin polis veya jandarmaya bilgi vermesini istedi.

Kaynak: AA