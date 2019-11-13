Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu
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Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

Elazığ'da kaybolan 3 yaşındaki Umut Kaya bulundu.

13.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:48
Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

'da kaybolan 3 yaşındaki Umut Kaya bulundu.

Beldesi'nde dün sabah saatlerinde evden bisiklet sürmek için çıkan Umut Kaya'dan bir daha alamayan ailesi durumu İl Komutanlığı ekiplerine bildirdi.


Jandarma ekiplerinin, iz sürücü köpek yardımıyla yaklaşık 10 saat süren arama çalışması sonucu umut evinden 10 kilometre uzaklıktaki bahçelik alanda bulundu.


Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Kaynak: AA
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