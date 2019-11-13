Elazığ'da kaybolan çocuk bulundu

13.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:48

Elazığ'da kaybolan 3 yaşındaki Umut Kaya bulundu.

Yazıkonak Beldesi'nde dün sabah saatlerinde evden bisiklet sürmek için çıkan Umut Kaya'dan bir daha haber alamayan ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekiplerinin, iz sürücü köpek yardımıyla yaklaşık 10 saat süren arama çalışması sonucu umut evinden 10 kilometre uzaklıktaki bahçelik alanda bulundu.



Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.

Kaynak: AA