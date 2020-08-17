Elazığ'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kayalıklardan düşen kadın yaralandı.
17.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:29
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kayalıklardan düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi'ne arkadaşları ile gezmeye giden Rabia U, Kayabaşı denilen kayalık mevkide şehir manzarası izlediği esnada ayağının kayması sonucu 6-7 metre yükseklikten aşağı düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uçar, mahallede devriye gezen zabıta ekiplerinin de yardımı ile düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.
Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA