Elazığ'da kayalıklara sıkışan ineği belediye ekipleri kurtardı - Haberler
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Elazığ'da kayalıklara sıkışan ineği belediye ekipleri kurtardı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Elazığ'da kayalıklara sıkışan ineği belediye ekipleri kurtardı

Elazığ'ın Keban ilçesinde kayalıklara sıkışan inek belediye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde kayalıklara sıkışan inek belediye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Keban'ın Nimri köyü mevkisinde besici İrfan Polat ineğini otlatmak için meraya götürdü.

Bir süre sonra ineğinin kayalıklara düştüğünü ve taşların arasında sıkıştığını fark eden Polat, tüm çabasına rağmen hayvanı kurtaramadı.

Polat'ın, yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Keban Belediyesi ekipleri uzun uğraşları sonucu ineği sıkıştığı kayalıklardan kurtardı.

İneğin vücudunda ve ayağında kırık olması ihtimali üzerine bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden veteriner yönlendirildi.

Elazığ'da kayalıklara sıkışan ineği belediye ekipleri kurtardı

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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