Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaşamını yitirdi.
12.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:32
Elazığ'ın Maden ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yenibahçe köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan İ.B. ile Ş.B. karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.B, eve koşarak tüfekle camdan ateş açtı.
Açılan ateş sonucu saçmaların hedefi olan İ.B'nin yanında bulunan eşi Havva B. ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Havva B. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kavganın ardından Ş.B. ve İ.B. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA