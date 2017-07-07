Elazığ'da Kavga: 3 Kişi Silah Ile Yaralandı

Elazığ merkez Olgunlar Mahallesinde aralarında önceden husumet bulunan iki kişi arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, 2'si olay yerinden geçmekte olan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alınırken, polis kaçak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Merkez Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerine bugün öğlen saatlerinde karşılaşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Orhan K. ve Hüseyin B. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek Hüseyin B.'ye ateş etmeye başladı. Aldığı kurşun yarasıyla yere yığılan Hüseyin B. ve o sırada caddeden geçen Sultan M. ve Zülfü K. yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Polis, 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan Orhan K. yakalamak için çalışma başlattı.