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Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sokakları dolduran çocuklar karın keyfini doyasıya çıkardı.

Elazığ'da öğle saatlerinin ardından kent genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çocuklar karın keyfini çıkarmak için sokakları doldurdu. Sokaklarda buluşan çocuklar, kartopu oynadıktan sonra kayarak uzun zaman sonra yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Berat Urcan, "Diğer illere kar yağarken bizim buraya kar yapmıyordu, bu da bizi üzüyordu. Ama sabahtan sonra kar yapışı hızını arttırdı, her tarafı beyaz görünce de çok mutlu oldum. Kar yağınca tepeden kayıyoruz. Dışarıda kartopu savaşı yapıyoruz ama aynı zamanda yokuş aşağı kayıyoruz. Bu da çok eğlenceli oluyor" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

Elazığ'da karın keyfini çocuklar çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Elazığ, kar, Yerel, Haber

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