Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı
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Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı

19.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:21

Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı Elazığ'da kardeşini sokak ortasında silahla vurarak yaralayan ağabey yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kardeşini sokak ortasında silahla vurarak yaralayan ağabey yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde gece 02.30 sıralarında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Ş. B. ile kardeşi B.B. arasında aile içi nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı, araçla kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında ağabey Ş.B. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı
Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı
Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı
Elazığ'da kardeşini vurup kaçan ağabey yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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