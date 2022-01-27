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Elazığ'da kardan üç evin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Elazığ'da kardan üç evin çatısı çöktü

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 evin çatısı çöktü.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 evin çatısı çöktü.

Elazığ'da kar yağışı yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürürken, çatılar biriken karın ağırlığına dayamayarak çöktü. Arıcak ilçesine bağlı Erbağı ve Yoğunbilek köylerinde üç evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kar birikintilerini temizleyip çatıları onarmaya başladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kardan üç evin çatısı çöktü

Elazığ'da kardan üç evin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Elazığ, Arıcak, kar, 3. Sayfa, Haber

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