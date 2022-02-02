Keban'da bir evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü - Haberler
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Keban'da bir evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da bir evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

DENİZLİ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde bir evin çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Denizli köyünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ruhiser Yıldırım'a ait evin çatısı biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde hasar meydana geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut da ev sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Denizli, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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