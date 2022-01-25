Elazığ'da karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çifte zorlukla ulaşılabildi

SİVRİCE, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift, 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.

Topaluşağı köyündeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen İsmet ve Hayriye Topaloğlu çiftti, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olmasından dolayı devreye giren İl Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

Ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yardımına yetiştikleri yaşlı çifte ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından yaşlı çift ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.