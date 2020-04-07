Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi
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Karantina, Baskil, Elazığ

Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi

Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi Elazığ'da bir köy, bir mahalle, 3 apartmanın ardından şimdi de bir mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

07.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:49
Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi

Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köy, bir mahalle, 3 apartmanın ardından şimdi de bir mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler artırılarak devam ediyor. Daha önce Karakoçan ilçesine bağlı bir mahalle, kent merkezinde bulunan Sürsürü, Kırklar ve Cumhuriyet Mahallelerinde 3 apartman karantinaya alındı. Bugün ise Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü karantinaya alındı. Ardından Valilik yeni bir kararı daha duyurarak Baskil ilçesinin Topelkem köyüne bağlı Omik mezrasının da karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada," Baskil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.

Karantinaya alınan bölgelerin polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrolü sağlandığı bildirildi.

Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi

Kaynak: İHA

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Elazığ'da karantina noktası 6'ya yükseldi
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