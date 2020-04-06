Elazığ'da, karantina apartmanları havadan görüntülendi ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde karantinaya alınan 3 apartman, drone ile havandan görüntülendi.

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde karantinaya alınan 3 apartman, drone ile havandan görüntülendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda anne ve çocuğu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda oturan kişi ile Kırklar Mahallesi Ahenk Sokak'taki 4 katlı apartmanda yaşayan kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine 3 bina, karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanan binalara giriş ve çıkışlar yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, binalarda yaşayanların temel ihtiyaçları ise valilik tarafından karşılanıyor. Karantinaya alınan apartmanlar, drone ile havadan görüntülendi. Evlerinden çıkamayanlardan bazılarının pencere ve balkonlardan dışarı baktığı görüldü.?

Kaynak: DHA