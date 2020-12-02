Kara yolunda obruk oluştu
02.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:18
Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu.
Elazığ-Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D-260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu tespit etti.
Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.
Karayolları ekiplerinin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı