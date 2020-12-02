Kara yolunda obruk oluştu
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Kara yolunda obruk oluştu

02.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:18

Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, kara yolunda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştu.

Elazığ-Keban Aşağı Çakmak köyü mevkisinde, D-260 kara yolunda çökme olduğunu fark eden sürücüler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, yolda 9 metre çapında ve 2 metre derinliğinde obruk oluştuğunu tespit etti.

Kontrollü geçişe izine verilen yolda, yağış dolayısıyla obruğa dolan su, Keban Belediyesi ekiplerince boşaltıldı.

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Karayolları ekiplerinin toprakla doldurduğu yolda asfaltlama yapılıyor.

Kara yolunda obruk oluştu
Kara yolunda obruk oluştu
Kara yolunda obruk oluştu
Kara yolunda obruk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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