Elazığ'da kara sabanla sarp yamaçları süren köylüler organik üzüm yetiştiriyorlar Elazığ'ın organik üzümleriyle bilinen Ağadibek köyündeki çiftçiler, traktör girmeyen sarp yamaçlardaki bağlarını kara sabanla sürerek tarıma hazır hale getiriyor.

Elazığ'ın organik üzümleriyle bilinen Ağadibek köyündeki çiftçiler, traktör girmeyen sarp yamaçlardaki bağlarını kara sabanla sürerek tarıma hazır hale getiriyor.

"Maden Dağı dumandır" sözleriyle başlayan türküye konu olan Maden ilçesi, kuruldukları dik ve sarp yamaçlarda organik üzüm yetiştiren köylere ev sahipliği yapıyor.

Düz arazide modern tarımın nimetlerinden faydalanan çiftçiler, engebeli arazideki tarla ve bahçeleri ise günümüzde neredeyse ismi bile unutulan ilkel tarım aracı kara saban ile sürüyor.

Köylüler, zor koşullara boyun eğip toprağı verimsiz bırakmak yerine, öküze bağladıkları kara sabanla sürdükleri tarlalarında organik tarım yapıyor, ürettikleri kalite düzeyi yüksek üzümle, sektörün taleplerine cevap veriyor.

"Bakarsan bağ olur"

Baharın gelişiyle üzüm bağını kara sabanla sürüp hazır hale getiren emekli köy korucusu 54 yaşındaki Arif Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazi şartları dolayısıyla modern tarım aletlerinden yararlanamadığını, bu nedenle tarla ve bahçe sürümünde kara saban kullandıklarını söyledi.

Kara saban için iki öküz beslediğini belirten Özdemir, kendi tarlası dışında başkasına ait tarlaları da ücret karşılığı sürdüğünü vurguladı.

Öküzle sürülen arazinin daha verimli hale geldiğini söyleyen Özdemir, "Bağı sürünce yamaç olduğu için derin gidiyor. Otları gevşetiyor, bağlar suları tutuyor, yaz aylarında daha çok hava ve nem alıyor. Öküzün tekini 6-7 bin liraya alıyorsun. Hem kendi işini görüyorsun hem başkasının işine gidiyorsun. Parasını çıkarıyor." diye konuştu.

Arazinin sürekli bakım istediğini, bakım yapılmadığı zaman gevşediğini ve verimden düştüğünü, çoraklaştığını anlatan Özdemir, "Güzel çift sürersen, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Benim ürettiğim yoğurt, peynir, ekinler, üzümler, her şey organik." ifadelerini kullandı.

Özdemir, ürettiği onlarca çeşit üzümü yaş meyve olarak satmanın yanı sıra Elazığ'ın meşhur öküz gözü üzümünün şırasından elde ettiği pekmez, pestil, orcik gibi yöresel ürünleri de satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

Yaptığı işin en büyük yükünü çeken ve geçim kaynağı olan hayvanlarına değer verdiğini de vurgulayan Özdemir, bakımlarını en iyi şekilde yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA