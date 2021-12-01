Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı - Haberler
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Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Hazarbaba Dağı kısmen beyaza büründü.

Baskil ilçesinin yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muhtemel sis, don ve tipiye karşı seyahat edecek vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

Baskil ve Sivrice de yılın ilk karı yağdı

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AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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