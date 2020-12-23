Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası
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Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası

23.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:33

Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kar ve sis ayrı bir güzellik ortaya çıkardı.

Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde kar ve sis ayrı bir güzellik ortaya çıkardı. Karla kaplı olan Harput Kalesi ve Eğri minare sisinde etkisiyle görünmez hale geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışının dün etkili olduğu kentte bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi de mevsimin ikinci kar yağışını alarak yine beyaz gelinliğini giydi. Beyaz örtü ile kaplanan mahallede siste etkili oldu. Kar ve sis ile bütünleşen mahalledeki tarihi mekanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bunun yanı sıra mahallenin daha yüksek kesimlerindeki karla kaplı çam ağaçları ise seyirlik görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Harput'un rakım olarak merkezden yüksek ve daha soğuk olduğunu belirten sakinlerinden Kenan Geyik, "Bu mevsimde sis olması gayet normal ama dönem dönem merkez sisliyken burada güneşli günler de görüyoruz. Ayrıca fotoğrafçılar için güzel kareler oluşuyor. İkinci kar da yağdı. Daha ileride ve yükseklerde daha fazla kar var" dedi.

Eşi ve çocuklarıyla kar topu oynamak için mahalleye gelenlerden Serkan Şevket, " Çocuklar kaç gündür kar yağışını bekliyordu. Şehir merkezine kar fazla yağmadığından dolayı biz de burayı tercih ettik. Çocuklar da büyük bir heyecanla bekliyorlardı. Biz de geldik ve çocuklar da çok güzel bir şekilde eğleniyorlar,kardan adam yaptı" şeklinde konuştu.

Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası
Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası
Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası
Elazığ'da kar ve sis altındaki tarihin eşsiz manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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